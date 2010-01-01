Беларусь, Россия и Казахстан начали жизнь в Таможенном союзе

Таможенные правила для трех стран стали общими. Государства ожидает более сплоченная интеграция в экономической сфере.

Союз без границ, без пошлин, без тарифов, без каких-либо ограничений, чьих бы то ни было олигархических интересов или политических игр. Именно такой формат совместной жизни с сегодняшнего дня выбрали себе Беларусь, Россия и Казахстан. Пока это формат «на троих», но в будущем, возможно Союз разрастется. По крайней мере, интерес к такому объединению уже не скрывают и другие лидеры государств СНГ.

1 января 2010 года войдет в историю таможенных отношений наших стран. У сотрудников этого ведомства по сути сегодня первый день по новым правилам. Дежурный режим, который традиционно сопровождает работу в новогодние праздники, помог плавно перейти в новый формат. Да и сама реальность подтолкнула: желающих пересечь границу вместе с парой-тройкой купленных автомобилей стало намного больше.

Николай Степанович Лаба в таможне уже 18 лет, из них 12 лет на таможенном посту. Работать в праздники, в том числе и на Новый год приходилось часто. К этому относится нормально. Работа есть работа. Так и в эту ночь с 31-го на 1-ое оформлял грузы.

Автомобильный вопрос стал главным. Почем и за сколько? Но это не было гаданием на кофейной гуще: ГТК накануне озвучил новые ставки таможенных пошлин. Дороже – для старых авто. Особенно на автомобили старше пяти лет. Эти новшества только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На физических Единый таможенный тариф не распространяется.

Сергей Полудень, начальник управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Меньше размер пошлин отразится на ставках по новым автомобилям — от нуля до трех лет и, в том числе, незначительный процент повышения будет на автомобили 3-5 лет.

Александр Адерейко, начальник правового управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Все принципы будут касаться юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Что касается соглашения, которое будет разрабатываться в течение 1 полугодия о перемещении товаров, в том числе и транспортных средств, физическими лицами, какие принципы конкретно будут выработаны, какие подходы и ставки заложены — пока говорить рано.

Основным товаром, по которым произойдет повышение таможенных пошлин, будет транспорт. А в целом в Едином таможенном тарифе для Беларуси 75% таможенных ставок сохранится на прежнем уровне. 18% ставок даже будут снижены и около 7% — повышены. Также определены ограничения на ввоз или вывоз товаров с третьих стран.

Сергей Полудень, начальник управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Позволит защищать рынки трех государств от недобросовестной конкуренции. Если какие-то товары будут не нужны рынку трех государств, то это можно будет отрегулировать путем повышения ставки таможенной пошлины и установления ограничительных мер нетарифными рычагами.

Николай Бурш, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Это может быть китайский и другой товар, который более дешев по своей стоимости, например, турецкий. На данный момент установлены различные ограничения: у нас тысяча евро и 35 килограмм, в России ограничение примерно такого же уровня, то, например, то в Казахстане можно ввести товара для личного пользования можно ввезти на сумму до десяти тысяч долларов. И это ненормально.

Дешевле будут тропические фрукты (была ставка от 5% до15%, станет от 0% до 5%), минеральное химическое сырье, подешевеет некоторая одежда, головные уборы, обувь. Повышение пошлин кроме автомобилей, коснется молочных продуктов, риса, крупы и готовой продукции из мяса.

Такой формат экономического сосуществования в таможенной тройке для Беларуси, России и Казахстана ещё не окончателен. Он будет меняться. В течение первых шести месяцев Комиссия Таможенного союза подготовит ещё 16 международных договоров и 17 решений.