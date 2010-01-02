Белорусские строители приступили к возведению жилья в Венесуэле

Первый фундамент они уже заложили в городе Маракай на севере страны – в следующем году здесь появятся дома для более чем двух тысяч жителей.

Зимой +25, а в нескольких десятках километров плещутся волны Карибского моря и Атлантического океана. Такие условия для работы, когда на Родине то мороз, то слякоть, можно было бы назвать почти сказочными. Но на самом деле белорусским строителям на Родине Симона Боливара будет не до отдыха.

На первом этапе белорусы должны построить в Венесуэле 5 тысяч квартир. По нашим меркам это всего ничего, если вспомнить, что только в Минске ежегодно возводится около миллиона квадратных метров жилья. Но венесуэльский квадратный метр несколько отличается от белорусского: строить в том же Каракасе гораздо сложнее — город находится в зоне повышенной сейсмической активности.

Дмитрий Семенкевич, архитектор, заместитель директора БЕЛНИИП градостроительства:

Это сейсмический район, что влияет и на конструктивные типы зданий, и на размещение линейных элементов: это мостовые сооружения, дороги, городские улицы. К тому же это жаркий влажный климат, и температура между ночным и дневным периодами не сильно менятся.

У архитекторов и проектировщиков НИИ градостроительства нет рождественских каникул – нужно спешить с завершением венесуэльских проектов. К примеру, как убедить мэрию Каракаса, что без белорусских трамваев облик города будет незавершенным. И как органично вписать в муниципальный пейзаж Маракая дома с двумя тысячами квартир.

Белорусские специалисты одновременно продолжают разрабатывать генеральные планы городов Баринас и Техериас. К Баринасу особое внимание, так как его мэр – родной брат Уго Чавеса. И потому на переговоры с нашими проектировщиками глава государства приезжает лично. С его одобрения в Венесуэле появится и кирпичный завод, возводить который будут белорусы.

Павел Ткачик, строитель, главный редактор строительного журнала:

Поставлена задача ввести завод через два года и дать порядка 25 миллионов штук высококачественного кирпича. Немножко за кадром остается вопрос сырья, хороший кирпич из плохого сырья не получается. Но коль наши ученые и проектировщики определились с местом расположения завода, то я думаю, что с сырьем там все в порядке.

Когда белорусы отправились покорять Венесуэлу, возникла одна серьезная проблема – никто не говорит по-испански. Министерство образования уже озаботилось тем, как обучить наших каменщиков, плотников, электриков, строителей, инженеров родному языку Уго Чавеса.