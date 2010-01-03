Белорусский автопром осваивает дилерские сети

Продать сложнее, чем купить. Эту реалию мирового финансового кризиса по итогам года особенно почувствовал на себе автопром. Именно этот сегмент рынка сократился в несколько раз.

Некоторые перспективы, правда, открывает Таможенный Союз, который заработал с начала года. В интересах же самих производителей – вплотную заняться созданием дилерских сетей. Эту нишу уже давно осваивает белорусский МАЗ. Один из его центров признан лучшим в России.

Центр в подмосковном Долгопрудном на самом МАЗе называют эталонным или клиентоориентированным. Здесь не только продают машины, но и дают гарантию: специалисты предприятия будут сопровождать их на всем сроке эксплуатации. Техническое обслуживание, ремонт, замена любых оригинальных деталей – все это делается в одном месте и в любое время суток. Ежедневно с электроподъемников в Долгопрудном уходят по 10-12 новых МАЗов. О таких показателях в кризисный год российский автопром может только мечтать.

Александр Вихров, технический директор дилерского центра «АвтоМАЗ»:

– Мы можем производить ремонт автомобиля любой сложности. У нас есть стенды для регулировки топливной аппаратуры, сварочные посты, механообработка.

Такие высокие технические требования МАЗ сейчас предъявляет ко всем своим дилерам. Ведь в перспективе – возможность расширения рынка сбыта. Таможенный союз делает доступным уже не только российский, но и казахстанский рынок. А там, как известно в чести грузовики с китайской и корейской пропиской. Единый таможенный тариф дает белорусам возможность конкурировать.

Василий Хрол, заместитель Государственного секретаря Союзного государства:

– Не будет пунктов приема уведомления на границах с Россией и Казахстаном. Все предприятия Республики Беларусь будут работать в конкурентной среде в рамках Единого экономического пространства. Это архиважно. Будет конкуренция, не будет тарифных и не тарифных методов регулирования экспорта-импорта на территории трех стран.

Хотя, на МАЗе не стоят иллюзий, а стараются чувствовать конъюнктуру современного рынка. Признают: без серьезной модернизации его не удержать, не говоря уже о продвижении. А предприятию, по подсчетам специалистов, на это требуется не меньше 250 миллионов долларов. Инвестиции и интеграция с другими производителями просто необходима. Сейчас переговоры ведутся с российскими «Уралом» и «КамАЗом». Им тоже нужно усиление. На пятки наступают транснациональные корпорации – Volvo и Scania. А они по всем показателям на порядок мощнее и российских, и белорусских автопроизводителей.

Алексей Толмачев, генеральный директор дилерского центра «АвтоМАЗ»:

– Объединение позволяет сократить затраты крупных производителей, что, естественно, приведет к положительным тенденциям.

Прогнозы специалистов на 2010 год не утешительны. Он не будет легче. Но уже то, что в 2009 МАЗ, в отличии от КамАЗа или АвтоВАЗа, не останавливал конвейер, дилеров здесь, в Долгопрудном настраивает на оптимизм. В цепочке производитель-продавец-покупатель разрывов не будет.