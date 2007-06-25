Квадратный метр дорожает

В домах, строительство которых начнется с 1 июля, затраты на инфраструктуру лягут на плечи застройщиков.

Раньше эти средства выделялись из городского бюджета. Строители говорят, такое удорожание - мера вынужденная. Ведется освоение новых районов, и деньги необходимо вкладывать в развитие сетей. Взять на себя и те и другие расходы бюджет не в силах.

Город прирастает новостройками. В нынешнем году строители введут в действие более 1 миллиона квадратных метров жилья. В основном - в новых микрорайонах Михалово, Масюковщина и Дружба. 65% строительства - для тех, кто стоит в очереди на улучшении жилищных условий. Однако, даже очередникам, которые начнут строить квартиры с 1 июля, придется взять на себя затраты по инфраструктуре. Это примерно 9% от всей стоимости дома. Раньше эти средства выделялись из городского бюджета.

30 миллиардов белорусских рублей, которые выделялись на инфраструктуру, нужны для строительства сетей. Без них ввести новые дома в строй будет не возможно.

Тем временем темпы строительства двух поликлиник - в микрорайонах Малиновка и Сухарево не устраивают специалистов городского Комитета по здравоохранению. Деньги на их возведение в текущем году выделены немалые, но реализуются медленно. Несвоевременное введение в действие этих новостроек чревато ухудшением качества медицинского обслуживания в этих районах. Например, загруженность 25-й поликлиники в Малиновке уже достигла максимума.

Председатель Мингорисполкома поручил взять возведение этих объектов под строгий контроль. Еще одно поручение главы столичной администрации - обустройство в микрорайонах площадок для экстремальных видов спорта. У молодежи такие объекты востребованы, но появляются они стихийно, без соответствующей документации. Главному производственному управлению жилищного хозяйства Мингорисполкома и администрациям районов города предстоит подумать над организацией таких площадок с обеспечением необходимых мер безопасности.