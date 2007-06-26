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Парламентарии решили поближе познакомиться с системой работы ЖКХ

26 июня 2007 08:30
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Оценке работы жилищно-коммунального хозяйства в Беларуси посвящена сегодняшняя учеба депутатов Палаты представителей.

Такая практика необходима народным избранникам для дальнейшей подготовки законопроектов, касающихся деятельности системы ЖКХ. Парламентарии посетят "Минскводоканал" и несколько расчетно-справочных центров, где успешно осуществляется прием граждан по принципу "одного окна".
Кроме того, депутаты наглядно ознакомятся с практикой проведения капремонтов, тепловой модернизации жилищного фонда и благоустройства территорий.

По итогам посещений сегодня же после обеда пройдет пленарное заседание. Результаты сегодняшней учёбы станут известны на следующей сессии, когда будет учтён  приобретенный практический опыт и подготовлены новые качественные законы.

# Экономика

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