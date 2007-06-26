Парламентарии решили поближе познакомиться с системой работы ЖКХ

Оценке работы жилищно-коммунального хозяйства в Беларуси посвящена сегодняшняя учеба депутатов Палаты представителей.

Такая практика необходима народным избранникам для дальнейшей подготовки законопроектов, касающихся деятельности системы ЖКХ. Парламентарии посетят "Минскводоканал" и несколько расчетно-справочных центров, где успешно осуществляется прием граждан по принципу "одного окна".

Кроме того, депутаты наглядно ознакомятся с практикой проведения капремонтов, тепловой модернизации жилищного фонда и благоустройства территорий.

По итогам посещений сегодня же после обеда пройдет пленарное заседание. Результаты сегодняшней учёбы станут известны на следующей сессии, когда будет учтён приобретенный практический опыт и подготовлены новые качественные законы.