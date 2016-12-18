От хлеба до «молочки» по всему миру: экспортная география Беларуси и преимущества наших продуктов

Новости Беларуси. От пищи духовной к хлебу насущному – хлебу белорусскому (в широком смысле), который знают, любят и ценят в разных уголках мира. И теперь давайте детально разберемся, где с удовольствием едят наши продукты. Это минимум полсотни стран, куда они поставляются официально напрямую от производителей. И где их хорошо знают. Географию поставок белорусских продуктов проследила наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Начнем с хлеба. Не зря он всегда всему голова. Только с начала декабря мы рассказали о поставках белорусского ржаного в Израиль, США и Китай. И хоть едет он туда две недели, принцип шоковой заморозки позволяет на другом конце Земли попробовать теплый и вкусный хлеб. В Россию, страны СНГ, Германию, США, Израиль, Австралию хлеба экспортируем на 7 миллионов долларов ежегодно.

Из экзотики экспорта – березовый сок. Его полюбили в США и Австралии поклонники здорового образа жизни. По популярности белорусский продукт обошел даже кокосовую воду, которая считается кладезю витаминов. Местные газеты пишут, что «сок лечит внутренние заболевания, головные боли и даже избавляет от целлюлита». В Интернете упаковка сока стоит $41,88.

И добавим к экзотике в экспорте отечественный квас. Недавно в сети появился ролик, в котором напиток дегустировали жители Гонконга. Квас купили в магазине за углом.

Теперь о торговле традиционной. Беларусь на седьмом месте в мире по экспорту охлажденной говядины и на девятом – по экспорту птицы. За 2015 год, по официальной информации Минсельхозпрода, за пределы страны мясной продукции было поставлено на 770 миллионов долларов. Основные покупатели, конечно, наши соседи по Евразийскому рынку и СНГ. Но интересно, что белорусские бройлеры добираются до Кении и Сомали, стейки – до Гонконга и Вьетнама, субпродукты идут на паштет на пиренейских кухнях. Щепетильные в выборе продуктов израильтяне с удовольствием едят белорусскую колбасу.

Аромат отечественных салями и копченостей добрался и до арабского мира. В Слониме первыми в Беларуси получили сертификат «Халяль» и вот уже пять лет успешно поставляют продукты в мусульманские магазины и рестораны.

Араб, как известно, покупатель искушенный. Но белорусов это не пугает. Секретный ингредиент нашей продукции – качество. Выходить на исламский рынок менеджеры завода решили сами, увеличивали географию экспорта. Сейчас это 15 стран мира – в Иране покупатели именно халяльной колбасы. Традиционные партии уже уехали во Вьетнам и Шотландию. Халяльные цеха готовят новые рецепты. Уже известно, что распробовали местные копчености и в Ираке.

И, конечно, белорусская «молочка», которую не только ставят в лидеры на европейских конкурсах, она пришлась по вкусу во всем мире. Об этом свидетельствуют цифры: покупатели в 25 странах планеты, голосуя рублем, фунтом, долларом, шиллингом или песо, сделали Беларусь третьим в мире продавцом сливочного масла.

И вот, ропщите, французы и итальянцы: мы четвертые в мире по продажам сыра. Его можно найти на полках магазинов в Китае, Сингапуре, Корее, США, Гане и на Филиппинах. В Колумбию, Израиль и Канаду едет белорусское мороженое.

Вообще на нашу страну приходится 5% мировой торговли молочными продуктами. А за 2015 год качество мяса и молока, профессионализм производителей и переработчиков, грамотные продажи принесли стране 6 миллиардов долларов. И все это при численности населения Беларуси всего в 0,1% от мирового.

Все дело в том, что в свое время у нас сохранили те самые технологии, от которых многие страны, в том числе и соседи, отказались. Наши производители до сих пор ориентируются на жесткие советские ГОСТы, но при этом технологически ушли далеко от советских времен.

Вся цепочка выпуска продукта от поля до прилавка осуществляется на новейшем оборудовании. Словом, все это позволяет сделать продукцию, за которую не стыдно даже на другом конце света.

В сентябре 34 белорусских предприятия получили возможность поставлять молочную продукцию на сложный рынок Китая. В планах продать там на 7 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поверьте, в Поднебесной к контролю качества относятся более чем серьезно. И в белорусах там видят производителя качественного продукта, а не конкурента.

Во многих странах на наступающей неделе отметят Сочельник и Рождество. Что-то подсказывает, что на столе обязательно будет что-то белорусское.