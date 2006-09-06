Осталось убрать около 11% зерновых

Из-за проливных дождей в Беларуси уборка урожая затягивается. Валовой сбор зерна составил 5 млн. 637 тысяч тонн.

В Минской области намолочено 1 млн. 542 тысяч тонн, в Гродненской - 1 млн. 101 тысяча тонн, в Могилевской - 793 тысяч тонн, на Брестщине - 786 тысяч тонн, в Гомельской и Витебской областях - 707 и 706 тысяч тонн соответственно.

Средняя урожайность зерновых - 29 ц/га. В хозяйствах Брестской, Гродненской и Гомельской областей уборка практически завершена. Здесь в основном убирают приусадебные участки. В Могилевскую и Витебскую области направлена мощная зерноуборочная техника из южных районов, комбайны переоборудованы для работы на переувлажненных землях. В поле дежурят гусеничные тракторы, которые при необходимости помогают продвигаться зерноуборочной технике.