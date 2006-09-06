Белорусская пивоваренная индустрия ждет инвесторов

Вопросы развития пивоваренной отрасли и пищевой промышленности страны в целом, а также перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций 5 сентября Президент Республики Беларусь обсудил с председателем правления ОАО "Приорбанк" Сергеем Костюченко.

На встрече также присутствовал курирующий эту тематику заместитель Главы Администрации Президента Леонид Анфимов.

Три года назад Глава государства поручил ОАО "Приорбанк" заняться финансированием реконструкции белорусских крупнейших пивоваренных предприятий. Как проинформировал Сергей Костюченко, в целом поручение Президента выполнено. Отечественное пиво пользуется спросом, оно по вкусовым качествам и по цене является конкурентоспособным. К примеру, рыночная цена ОАО "Криница" только за последние три года выросла в четыре раза.

Следующий этап в развитии пивоваренной отрасли республики - привлечение прямых иностранных инвестиций. По словам Сергея Костюченко, к отечественным пивоваренным предприятиям проявляют интерес зарубежные инвесторы: из четырех крупнейших пивоваренных компаний три мировых производителя подали заявку и готовы прийти на белорусский рынок. Их интерес связан с покупательной способностью белорусов, потенциалом роста потребления пива и перспективами развития производства.

На встрече были подробно обсуждены кандидатуры потенциальных инвесторов и возможные условия их работы.

Особое внимание было уделено проблеме производства в республике пивоваренного ячменя. Сергей Костюченко подчеркнул, что в нынешнем году на урожае пивоваренного ячменя негативно отразились неблагоприятные погодные условия. Тем не менее, по мнению председателя правления ОАО "Приорбанк", в Беларуси можно получать высококачественное сырье для производства пива.

Во время беседы была затронута проблема развития в стране культуры употребления спиртных напитков. Была также выражена обеспокоенность в связи с тем, что низкокачественные плодово-ягодные вина сегодня дешевле и доступнее качественного пива.

По итогам встречи глава государства резюмировал: иностранные инвесторы должны прийти и работать в пивоваренной отрасли Беларуси, заплатив реальную цену. Для поиска оптимальных вариантов будет проведен открытый инвестиционный конкурс.