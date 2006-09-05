Лучший грузовик - белорусский

Седельный тягач МАЗ-4471 выиграл самую престижную номинацию на Московском международном автосалоне. Отечественная машина оставила далеко позади себя российских и китайских конкурентов.

Ближайшего конкурента - российскую машину - белорусский автогигант обогнал с отрывом в 7 баллов. Автопоезда такого класса ранее в СНГ не производились. Тягач МАЗ-4471 соответствует всем европейским стандартам: по безопасности, экологии и шуму. Определенные конкурентные преимущества тоже есть.

"Белорусский автопоезд может беспрепятственно проехать по любым дорогам и перевозить грузы, которые обладают невысокой удельной плотностью и большим объемом", - похвастался руководитель Центра общественных связей МАЗ Валентин Лопан.

По прогнозам специалистов, тягач-победитель войдет в коллекцию следующего года. Еще предстоят определенные технические испытания, а маркетологи будут прогнозировать объемы производства. По итогам последних семи месяцев, прирост товарной продукции по сравнению с прошлым годом составил 125%.