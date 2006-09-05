В Беларуси введены сезонные пошлины на ввозимые в страну овощи

Ставки пошлин сохранены на уровне прошлогодних: на репчатый лук - 100% таможенной стоимости товара, на белокочанную капусту - 35%, морковь и столовую свеклу - 60%.

Действовать тарифы будут в течение шести месяцев - до 1 марта 2007 года. Это позволит ограничить ввоз аналогичной продукции из-за рубежа и защитит интересы отечественных производителей, заявили в Минсельхозпроде.

В этом году в отличие от прошлого не установлена сезонная ввозная пошлина на картофель. В Беларуси достаточно собственного, а из-за рубежа в межсезонный период эта продукция ввозится в небольших количествах: семена для проведения научно-исследовательских работ и картофель для супермаркетов.

Хозяйства республики намерены также максимально обеспечить потребности страны в репчатом луке. В нынешнем году площади овощных культур в Беларуси увеличены более чем наполовину по сравнению с прошлым годом и составляют почти 27 тысяч гектаров.