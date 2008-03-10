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Британский капитал - на белорусском рынке

10 марта 2008 14:58
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Перспективы взаимного сотрудничества сегодня обсудили Президент Беларуси и группа бизнесменов из Великобритании.

Перспективы развития отношений Беларуси и Европейского Союза зависят от степени независимости ЕС от политики США. Об этом заявил  сегодня в ходе встречи с британскими инвесторами Президент  Александр Лукашенко. Во время общения с бизнесменами  Глава государства сделал ряд заявлений, касающихся европейского вектора внешней политики Беларуси. В частности, Президент особо отметил, что Беларусь никогда не подводила Евроcоюз и хотела бы соответствующего отношения к себе со стороны ЕС. При этом Александр Лукашенко добавил, что надеется, что в Евросоюзе правильно осознают роль Беларуси в Европе.

Между Беларусью и Великобританией нет проблем в торгово-экономических отношениях, констатировал Александр Лукашенко. Группу бизнесменов возглавляет член Палаты лордов парламента Сесил Паркинсон, который приехал в Беларусь с конкретными предложениями финансовых вложений. Глава государства отметил, что в перспективе Великобритания может стать ведущим инвестором для экономики Беларуси. В минувшем году объем инвестиций Соединенного Королевства в экономику Беларуси составил около 800 миллионов долларов.

Об инвестиционном сотрудничестве Великобритании и Беларуси шла сегодня речь и в правительстве Беларуси. Британские  бизнесмены  готовы вкладывать средства в ряд совместных  проектов. От небольших  - строительства  малых ТЭЦ и  до масштабных -  проектов  переноса крупных минских промышленных предприятий за городскую черту столицы. Бизнесмены рассматривают Беларусь, как стратегически важное  звено между  Россией и Евросоюзом. И потому высказывают свою заинтересованность выйти за рамки двустороннего белорусско-британского  сотрудничества.

Помимо торгово-экономического сотрудничества речь шла и о внешнеэкономических отношениях. По обоюдному мнению сторон, они должны укрепиться  благодаря открытию в белорусской столице офиса Евросоюза.

 

# Экономика

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