Определен регламент использования стеклотары

В Беларуси с 1 сентября отменяются залоговые цены на все пивные бутылки. С 11 июля уже отменены залоговые цены на пивную бутылку, аналогичной из-под пива "Балтика". Они включены в себестоимость производства пива и в отпускные цены на этот напиток. Об этом сообщили в Минэкономики.

Это сделано, чтобы урегулировать ситуацию с оборотом пивной бутылки. Дополнительно также уточнена сфера применения регулируемых залоговых цен на стеклотару белорусского производства. Кроме того, совместным постановлением Минэкономики и Минторговли установлен временный порядок применения договорных цен на возвратные стеклянные поллитровые бутылки, которые повторно используют при производстве пива. При этом ее цена не может быть ниже минимальной закупочной цены на нестандартные бутылки, принимаемые заготпунктами для дальнейшей переработки в стеклобой.

Определены минимальные цены на нестандартную стеклянную тару и отходы, принимаемые от населения для дальнейшей переработки в стеклобой. Так, минимальная закупочная цена на нестандартные поллитровые и большей вместимости бутылки установлена в размере 30 рублей. Соответственно, ниже этой цены на стеклобой возвратная пивная бутылка стоить не может.