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Как отходы превратить в доходы

12 июля 2006 11:10
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Об этом серьезно думают коммунальщики города Лида Гродненской области. Они организовали раздельный сбор мусора. Как результат - выросли доходы коммунального предприятия, сократился вывоз твердых бытовых отходов на специальные полигоны. Но самое главное - стал чище и уютнее город.

...Эксперимент по раздельному сбору мусора  в городе Лида начинали частные предприниматели. От них в наследство коммунальщикам досталось несколько мусорных контейнеров и  один мусоровоз. Все остальное  пришлось налаживать  практически с нуля.  Самое трудное было - перестроить психологию людей. Воспитательную работу начали с детских садов и школ.

Теперь уже можно говорить о положительных результатах.  На перерабатывающие предприятия коммунальщики сдали  пятьдесят  тонн макулатуры  и две с половиной тонны пластика. Рентабельность саночистки  за прошлый год составила   13,5%. Сократился вывоз отходов на специальные полигоны. Раздельный  сбор мусора выгоден не только коммунальщикам, но и населению. Для некоторых  - это возможность заработать  лишнюю копейку.

Однако есть свои трудности. Не хватает  транспорта для сбора мусора, мусорных контейнеров. Подводят и лидчане. Если пластик   собирают хорошо, то в  емкости для стекла  иногда сбрасывают и  другой  мусор. Коммунальщики говорят, что нужна мусоросортировочная станция. Проектно-сметная документация уже есть, но сроки  строительства ее пока не определены. 

Раздельный сбор мусора - очень выгодное дело. На свалку выбрасываются миллионы. Превратить  отходы в доходы   можно и нужно,  но для этого потребуются усилия  и  представителей власти  и простых граждан.

# Экономика

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