Как отходы превратить в доходы

Об этом серьезно думают коммунальщики города Лида Гродненской области. Они организовали раздельный сбор мусора. Как результат - выросли доходы коммунального предприятия, сократился вывоз твердых бытовых отходов на специальные полигоны. Но самое главное - стал чище и уютнее город.

...Эксперимент по раздельному сбору мусора в городе Лида начинали частные предприниматели. От них в наследство коммунальщикам досталось несколько мусорных контейнеров и один мусоровоз. Все остальное пришлось налаживать практически с нуля. Самое трудное было - перестроить психологию людей. Воспитательную работу начали с детских садов и школ.

Теперь уже можно говорить о положительных результатах. На перерабатывающие предприятия коммунальщики сдали пятьдесят тонн макулатуры и две с половиной тонны пластика. Рентабельность саночистки за прошлый год составила 13,5%. Сократился вывоз отходов на специальные полигоны. Раздельный сбор мусора выгоден не только коммунальщикам, но и населению. Для некоторых - это возможность заработать лишнюю копейку.

Однако есть свои трудности. Не хватает транспорта для сбора мусора, мусорных контейнеров. Подводят и лидчане. Если пластик собирают хорошо, то в емкости для стекла иногда сбрасывают и другой мусор. Коммунальщики говорят, что нужна мусоросортировочная станция. Проектно-сметная документация уже есть, но сроки строительства ее пока не определены.

Раздельный сбор мусора - очень выгодное дело. На свалку выбрасываются миллионы. Превратить отходы в доходы можно и нужно, но для этого потребуются усилия и представителей власти и простых граждан.