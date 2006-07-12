Правительство Беларуси планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Камчатской областью

Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня встречается с губернатором Камчатской области Михаилом Машковцевым. По итогам встречи будет подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В прошлом году экспорт Беларуси в этот российский регион составил немногим более 116 тысяч долларов и по сравнению с 2004 годом сократился в 16 раз. Беларусь поставляет в Камчатскую область мебель, сельскохозяйственные машины и механические устройства, электрические водонагреватели, трикотаж. Особым спросом в регионе пользуется белорусская обувь.