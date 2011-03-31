Около 160 млн. тонн неразведанных запасов нефти сосредоточены в Припятском прогибе

Сейчас ученые ведут там поисковые работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Введенный накануне концерном «Белнефтехим» разовый лимит отпуска дизельного топлива на приграничных заправках отменен решением Правительства.
Для этой страны сотрудничество с нашим автогигантом – один из приоритетных и крупных проектов.
Об этом стало известно 29 марта. Совет Министров рассмотрел бизнес-план для льняной отрасли. Ставку делают на ее техническое перевооружение. Ведь спрос на волокно в мире пошел на подъем.
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