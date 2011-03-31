Около 160 млн. тонн неразведанных запасов нефти сосредоточены в Припятском прогибе

В Беларуси через два года будет создан льняной холдинг

Об этом стало известно 29 марта. Совет Министров рассмотрел бизнес-план для льняной отрасли. Ставку делают на ее техническое перевооружение. Ведь спрос на волокно в мире пошел на подъем.