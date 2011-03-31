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Около 160 млн. тонн неразведанных запасов нефти сосредоточены в Припятском прогибе

31 марта 2011 05:57
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Белорусские геологи планируют нарастить промышленные запасы нефти на 6,5 миллионов тонн.

Сейчас ученые ведут там поисковые работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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