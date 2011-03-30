Почему в Беларуси отменили ограничение отпуска топлива на приграничных заправках?

Введенный накануне концерном «Белнефтехим» разовый лимит отпуска дизельного топлива на приграничных заправках отменен решением Правительства.

100 литров дизеля в один бак на государственных приграничных заправках стали вчера неприятным сюрпризом для многих перевозчиков. Такой жесткой и не очень популярной мерой концерн «Белнефтехим» попытался выровнять ситуацию с вывозом топлива за границу. Тем не менее, по признанию самих водителей, ситуацию это не изменило.

Вальдемар Копаньски, дальнобойщик (Польша):

Для меня это без разницы. Если я хотел заправить полный бак, то просто должен был заехать не на одну, а на две заправки. Просто времени надо больше.

Тадеуш Журыньски, дальнобойщик (Польша):

Это решение только затрудняет работу и нашим, и вашим водителям. Это просто бессмысленная трата времени. Вместо того чтобы работать, мы должны были бы ездить по заправкам. Всё равно мы заправимся столько, сколько нам надо.

Свежевведенный запрет не продержался и суток. Решением правительства лимит на заправках был отменен, не успев даже вызвать ажиотажа на негосударственных АЗС. Зато отмена ограничений лишила многих дальнобойщиков головной боли.

Ежи Заенц, дальнобойщик (Польша):

Для нас были бы большие трудности. Ведь 100 литров для фуры, это почти ничего, ноль. Тем более что мы транзитом проезжаем не одну сотню километров. Такое решение — это только вред. Поэтому ситуация просто должна была исправиться.

Тем не менее, это пока не решило государственных проблем. Ведь низкие социальные цены на топливо в стране поддерживались с учетом определенного внутреннего потребления. Все остальное шло на экспорт, и полученная валюта компенсировала рентабельность. Когда же вывозить топливо стали частники, это сменило баланс. Во-первых, упала рентабельность, во-вторых, выросло номинальное потребление.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Всё, что произведено из российской нефти, идет на экспорт, начисляется экспортная пошлина. Увеличение экспорта вне намеченного властями, госорганами приводит к увеличению пошлины и оказывает давление на бюджет страны.

Решать эти вопросы административными запретами, считают эксперты, бесполезно. Пока разница между внутренними и внешними ценами велика, всегда найдутся желающие заработать. А вот усиление контроля на границе могло бы помочь

Сергей Чалый:

Можно было бы попытаться контролировать не покупку, а сам факт вывоза — как таможенные органы проверяют сегодня другие продукты на ввоз.

Пока же вопрос остается открытым, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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