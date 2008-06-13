Один из этапов программы гозакупок — приобретение современного медоборудования

Финансирование этого направления оправданно, ведь жизнь и здоровье — бесценны. Закупить современное медицинское оборудование — это значит вовремя поставить верный диагноз и сохранить кому-то жизнь.

В Беларуси сейчас проводится глобальная реконструкция и переоснащение больниц и медучреждений. В числе первых отвечать требованиям современности стала Городская больница скорой медицинской помощи: 20 новых операционных, десятки диагностических аппаратов, количество которых во всей Европе исчисляется единицами.

Эти врачи как никто другой знают цену не то что минутам — секундам. В приемное отделение больницы скорой помощи очень часто пациенты поступают без сознания и здесь от точности и быстроты постановки диагноза зависит и скорость выздоровления, и успешность выбранного лечения, а иногда — и жизнь. Современное оборудование — как раз и является гарантом оперативной и достоверной постановки диагноза.

За полгода — более 5 тысяч обследований провела врач-рентгенолог Тамара Короткая на этом современном компьютерном томографе. 5 тысяч точных диагнозов уже оправдали стоимость аппарата — 1,5 миллиона евро.

30 лет изо дня в день здесь проводят самые первые, а порой и самые важные для постановки диагноза исследования. После глобальной реконструкции больницы делать это стало гораздо проще. Например, вот этот прибор за минуту установит по анализу крови – есть ли у поступившего аппендицит, а вот этот неприметный аппарат с точностью определит инфаркт.

Реконструкция больницы скорой помощи и оснащение ее по последнему слову техники обошлось в 75 миллиардов белорусских рублей, при чем половина ушла на закупку современного оборудования. В любом случае, говорят врачи, здоровье - куда дороже!

