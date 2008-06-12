На рынке продаж бытовых кондиционеров – жаркий сезон

По новому постановлению Госстандарта с 1 июля все реализуемые в Беларуси кондиционеры должны маркироваться этикетками энергоэффективности. Поставщики же должны представить органам по сертификации – протоколы испытаний, что может стать весьма проблематичным для ряда участников рынка. Марка – для потребителя, а протокол испытания – от производителя. По мнению Госстандарта убедиться в качестве кондиционера можно только представив протокол испытания агрегата. То есть каждый официальный представитель иностранной фирмы-производителя обязан принести в госорган экспертизу независимой лаборатории. Гарантий самого завода - пусть даже с самым знаменитым именем – недостаточно. Беларуси надо подтвердить все технические данные, которые производителем заявлены и признаются во всем мире. Проводить испытания продавцы могут самостоятельно. Однако это не так просто — в Беларуси нет лабораторий, испытывающих кондиционеры, поэтому образцы продукции придется отправлять за границу. А это деньги на ветер – говорят продавцы. В Госстандарте успокаивают: и маркировка и протоколы испытания для крупных дилеров не должны стать проблемой. До 1 июля продавцу необходимо заполнить декларацию, а до нового года представить доказательства по всем параметрам качества и энергоэффективности.