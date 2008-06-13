Внесены дополнения в Указ Президента Республики Беларусь №285

Коммерческие организации, в том числе с иностранными инвестициями, созданные с 1 апреля в населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек, отныне имеют право сами устанавливать и применять свободные цены на услуги и товары собственного производства, за исключением социально значимых. Соответствующий Указ подписал глава государства. Для привлечения внутренних инвестиций документ освобождает эти организации от соблюдения предельных индексов изменения отпускных цен и тарифов.