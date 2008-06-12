В Париже обсудят перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Франции

Среди вопросов – развитие политического диалога, взаимодействие в консульской сфере, международная политика. В январе-апреле 2008-го товарооборот Беларуси и Франции увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 50% и составил практически 180 миллионов долларов. Белорусский экспорт достиг более 30-ти миллионов. В связи с предстоящим председательством Франции в Евросоюзе предполагается также уделить большое внимание перспективам развития сотрудничества Беларуси с ЕС.