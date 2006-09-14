Объем кредитных операций белорусских банков увеличится

В Беларуси число банков, которые могут принимать земельные участки в качестве обеспечения выдаваемого кредита, увеличено до шестнадцати. Соответствующий указ подписал 14 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко. До сих пор право принимать в залог земельные участки при выдаче кредитов этим лицам могли "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "Белпромстройбанк", "Белинвестбанк", "Белвнешэкономбанк" и "Приорбанк", "Паритетбанк" и "Славнефтебанк".

Указом в этот перечень включены также белорусско-российский "Белгазпромбанк", иностранный банк "Москва-Минск", "Межторгбанк", "Белросбанк", "Минский транзитный банк", "Трастбанк", "Технобанк" и "Белорусский народный банк".

Принятая мера по расчетам Нацбанка, позволит увеличить объем кредитных операций каждого из этих банков как минимум на 10-15%