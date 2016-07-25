Уборочная кампания в Беларуси: аграрии перешагнули миллионный рубеж по намолоту зерна

Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули миллионный рубеж по намолоту зерна. Самый большой вклад в общий урожай пока у Гомельской области. Там убрано уже 37% полей. В тройке лидеров также Брестский и столичный регионы. Разумеется, за таким результатом – упорная работа. В поле хлеборобы от рассвета до заката. На уборке задействован весь автопарк спецтехники. Так каким быть караваю? – Выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Не разлей вода не только дома, но и в поле. В семье Кухта так уж заведено: в помощниках у главы семьи Валерия всегда был кто-то из домашних. Сначала сын, а теперь вот и жена Татьяна. Опытный аграрий шутит: так и веселей, и домой спешить не обязательно.

Татьяна Кухта, помощник комбайнера:

Мы понимаем друг друга даже с полуслова, полувзгляда. И благодаря вот погодным условиям, новому комбайну, будем добиваться еще больших показателей. Будет у нас и хлеб на столе, и булочки вкусные.

Вопреки приметам, женщина на этом полевом корабле скорее к рекордной удаче. Об этом говорят и цифры – 700 тонн только за первую неделю уборочной.

Пока дружный тандем по зернышку вкладывал в общий урожай, подоспели и главные вести с полей всей страны. Белорусские аграрии уже перешагнули первый миллионный рубеж по намолоту зерна.

В лидерах – Гомельская область. Там убрано уже 37% полей. Следом идут – Брестский и столичный регионы. Тем временем, на Севере страны только приступили к уборке.

Впрочем, что касается урожайности зерновых, то в этом году она выше, чем в прошлом.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Урожай ожидается не ниже уровня 2015 года. Я думаю, что потребность в продовольственном, фуражном зерне и в семенах будет удовлетворена. Хватит хлеба не только нам, ещё и друзьям поможем.

Сегодня перед хлеборобами стоит предельно четкая задача: в максимальные сроки убрать хлеб. Качественно и технологически. Конечно, головной боли аграриям подкинули и затяжные дожди. Впрочем, современная техника обеспечена стеблеподъемниками, они прекрасно справляются с полеглыми посевами.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

В поля комбайнеры выходят с утренней росой, а возвращаются домой с закатом. Такой порядок неудивителен, ведь уборочная кампания сейчас в зените. А значит дорог каждый погожий день.

В агрокомбинате «Ждановичи» едва ли не каждый комбайнер – тысячник. Впрочем, и здесь своя градация. К примеру, Святослав Иванович, по меркам аграриев, на зерновом Олимпе. Уже который год ходит в передовиках. Правда, скромности у героя не меньше, чем намолота.

Святослав Любезный, старший комбайнер:

Секрета нет, работать надо! Хлеб будет, урожай хороший!

Впереди – целый день и целое поле. Все ради такого вот «пыльного золота». Прошлогодний намолот старшего комбайнера – более четырех тысяч тонн.

Святослав Любезный, старший комбайнер:

Хлеб убираем – это же большая ответственность! Мне задание поставили – 5 тысяч тонн. Я буду стараться. Хлеб хороший. Коровай должен быть хороший.

Перерыв на интервью всего пара минут. И за работу. Ведь планы нашего героя, считайте, еще одна копеечка в зерновую копилку страны. К слову, прошлогодний урожай завесил более чем на 9 миллионов тонн. Рецепт богатого каравая состоит из нескольких ингредиентов: самоотдача аграриев, надежность машин, качество продукции и хорошая погода. Сегодня важно, чтобы последняя не подвела, ведь со всем остальным у хлеборобов все в порядке.