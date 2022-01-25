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В Беларуси с 1 февраля увеличится размер детских пособий

25 января 2022 17:56
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Новости Беларуси. Размер детских пособий увеличится с 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 1 февраля увеличится размер детских пособий-1

Сейчас сумма выплаты – почти 496 рублей на первого ребенка, чуть более 566 – на второго и последующих детей, а 637,38 рубля – на ребенка-инвалида. 

За год прирост – 14 %. С 1 февраля выплата на первого ребенка составит почти 540 рублей, на второго и последующих – более 616, а на ребенка-инвалида – без малого 694 рубля.

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# Государственная социальная политика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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