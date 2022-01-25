В Беларуси с 1 февраля увеличится размер детских пособий

Новости Беларуси. Размер детских пособий увеличится с 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас сумма выплаты – почти 496 рублей на первого ребенка, чуть более 566 – на второго и последующих детей, а 637,38 рубля – на ребенка-инвалида.

За год прирост – 14 %. С 1 февраля выплата на первого ребенка составит почти 540 рублей, на второго и последующих – более 616, а на ребенка-инвалида – без малого 694 рубля.