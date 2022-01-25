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В мире растёт спрос на российскую компьютерную технику. В первые недели января девайсов продали почти в два раза больше

25 января 2022 17:59
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Новости России. В России спрос на ноутбуки и компьютеры в первые три недели января подскочил почти в три раза. Такая тенденция связана с дистанционной работой на многих предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире растёт спрос на российскую компьютерную технику. В первые недели января девайсов продали почти в два раза больше-1

Причем сотрудники на удаленке предпочитают более производительную и дорогостоящую технику, так как она позволяет работать с тяжелыми программами и массивными базами данных. А вот из-за дефицита техники и электроники в мире спрос растет и среди зарубежных покупателей, которые оформляют девайсы из России. За первые три недели года они купили на 95 % больше различной техники, чем годом ранее. И среди самых активных потребителей Израиль, Латвия и Эстония.

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# It-технологии # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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