В мире растёт спрос на российскую компьютерную технику. В первые недели января девайсов продали почти в два раза больше

Новости России. В России спрос на ноутбуки и компьютеры в первые три недели января подскочил почти в три раза. Такая тенденция связана с дистанционной работой на многих предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем сотрудники на удаленке предпочитают более производительную и дорогостоящую технику, так как она позволяет работать с тяжелыми программами и массивными базами данных. А вот из-за дефицита техники и электроники в мире спрос растет и среди зарубежных покупателей, которые оформляют девайсы из России. За первые три недели года они купили на 95 % больше различной техники, чем годом ранее. И среди самых активных потребителей Израиль, Латвия и Эстония.