В Минске проходит встреча производителей топливных гранул из семи стран. Что они обсуждают и как это повлияет на Беларусь?

Новости Беларуси. Крупные производители и потребители топливных гранул из Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции встретились за круглым столом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В формате онлайн и офлайн представители лесной отрасли страны и Минэкономики обсудили плюсы и минусы реализации пеллет на биржевых торгах и по прямым контрактам.

С одной стороны, биржа аккумулирует спрос и предложение на продукцию, тем самым создавая благоприятные условия для справедливого рыночного ценообразования. С другой стороны, при прямом контакте продавец и покупатель могут более оперативно устранить разногласия и проблемы. В свете растущего экспорта пеллет и высокого спроса на эту продукцию за рубежом, БелЖД готова выделить дополнительные вагоны для доставки продукции покупателям.