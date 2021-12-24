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В Минске проходит встреча производителей топливных гранул из семи стран. Что они обсуждают и как это повлияет на Беларусь?

24 декабря 2021 14:47
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Новости Беларуси. Крупные производители и потребители топливных гранул из Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции встретились за круглым столом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В формате онлайн и офлайн представители лесной отрасли страны и Минэкономики обсудили плюсы и минусы реализации пеллет на биржевых торгах и по прямым контрактам.  

В Минске проходит встреча производителей топливных гранул из семи стран. Что они обсуждают и как это повлияет на Беларусь?-1

С одной стороны, биржа аккумулирует спрос и предложение на продукцию, тем самым создавая благоприятные условия для справедливого рыночного ценообразования. С другой стороны, при прямом контакте продавец и покупатель могут более оперативно устранить разногласия и проблемы. В свете растущего экспорта пеллет и высокого спроса на эту продукцию за рубежом, БелЖД готова выделить дополнительные вагоны для доставки продукции покупателям.  

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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