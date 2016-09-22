Новости экономики за 22.09.2016

Новости Беларуси. Беларусь выполняет обязательства по экспорту нефтепродуктов. Договоры с иностранными партнерами заключены, что называется, с запасом. Хватит топлива и на внутреннем рынке. Сколько будет стоит горючее в ближайшее время, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ТОПЛИВА ХВАТИТ ВСЕМ

Белорусские АЗС не стремятся повышать цены на топливо. Зарабатывать компании будут на сопутствующих услугах. Сегодня реализация нефтепродуктов имеет рентабельность менее 10% и доход идет от объема – потребление топлива выросло практически на четверть. К слову, дефицита горючего на белорусских заправках не прогнозируется, в том числе из-за избыточного производства нефтепродуктов на заводах страны.

СЭКОНОМИЛИ НА ГОРЮЧЕМ

Сегодня белорусы сэкономили на топливе без малого 900 тысяч рублей. В День без автомобиля от личного транспорта отказался каждый десятый водитель. Для личного кошелька сумма несущественная – в среднем 3 рубля. Столько мы тратим на ежедневную поездку.

БОЛЬШЕ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Производство телевизоров в стране выросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Это связано с возросшим спросом в основном на зарубежных рынках. Белорусские потребители активно обновляли парк приемников 4 года назад, когда количество выпущенных телевизоров составило рекордные 600 тысяч штук. Сегодня наши заводы производят ровно столько, сколько могут продать, избегая работы на склад. К слову, средняя цена на современный отечественный телевизор диагональю 32 дюйма равна 500 рублям, импортные аналоги стоят минимум на 100 рублей дороже.

ЦЕНА НА ЗДОРОВЬЕ

Занятия в тренажерном зале обходятся белорусам в среднем в 5 рублей за одно посещение. Самый бюджетный вариант – абонемент на утренние часы: 8 занятий в месяц стартуют от 25 рублей. Наиболее престижные тренировки – по вечерам – стоят от 65 рублей. Дороже всего придется заплатить за персональные занятия – в среднем 20 рублей в час, дополнительно к абонементу.

Белорусский рубль на торгах укрепился к корзине валют на фоне снижения стоимости доллара. Последний подешевел на одну копейку с четвертью. На пятницу курс составит 1 рубль 93 копейки. Евро укрепился на четверть копейки. По Нацбанку – 2,17. Российский рубль вырос несущественно и завтра будет стоить чуть более 3 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.