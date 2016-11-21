Новости экономики за 21.11.2016

Новости Беларуси. Цены на нефть пошли вверх. Это связано с растущей надеждой на соглашение ОПЕК по ограничению производства сырья. Встреча стран, ведущих добычу углеводородов, запланирована на 30 ноября. Каким образом белорусский рубль отреагировал на планы организации и рост котировок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

НА ПОДЪЕМЕ

Цены на нефть стремятся к отметке в 50$. С начала ноября стоимость углеводородов выросла на 5% и продолжает ползти вверх. Сегодня фьючерсы марки Brent уже торговались на отметке 47,5 долларов за баррель. Причиной тому стали оптимистичные заявления Ирана и Ирака об ограничении добычи. Ранее ОПЕК согласовала их на уровне 33 миллионов баррелей в сутки. В организации надеются на присоединение к тенденции других нефтедобывающих стран, в частности России.

Нефтяные качели отразились и на белорусской валютно-фондовой бирже. Первые торги на этой неделе завершились укреплением белорусского относительно корзины. Доллар потерял сразу более копейки. На вторник его курс составит 1 рубль 94 копейки. Евро подешевеет на 3/4 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,06. Российский рубль на фоне нефтяных новостей укрепляется. Сегодня на бирже за 100 российских можно купить 3 рубля и 2 копейки белорусских.

НА ОБСУЖДЕНИИ

До конца недели в стране принимают предложения в проект указа о деятельности физических лиц. Напомним, Министерство по налогам и сборам предложило расширить список видов занятости без оформления статуса ИП. Сейчас к таковым относятся 18 видов деятельности. Для законного предоставления данных услуг достаточно заплатить единый налог. Ведомство добавило в перечень такие виды сервиса, как ремонт часов, обуви и мебели, выполнение некоторых видов строительных работ. С полным текстом проекта можно ознакомиться на сайте министерства, а предложения направить на электронный адрес mns-press@nalog.gov.by.

СТОИМОСТЬ КВАДРАТА

Квадратный метр нащупал фундамент. Министр архитектуры и строительства прогнозирует стабилизацию стоимости жилой недвижимости. При планах в 815 рублей за метр на этот год, пока строители возводят квартиры в среднем по 764. Кроме того, отечественным производителям удалось увеличить экспорт строительных товаров и услуг на 110%, при том, что цена на данную продукцию в 2016 на мировом рынке снижается.

ПЛАТА ЗА ДЕПОЗИТ

Депозиты с негативными ставками. Швейцарские банки не стесняются брать деньги с клиентов за размещенные вклады. Финансисты объясняют такую политику реакцией на действия Нацбанка страны, который, в свою очередь, взимает проценты с депозитов частных банков. Правда, стоит отметить, что негативные ставки распространяются лишь на сумму, превышающую 1 миллион швейцарских франков. Для сравнения, максимальные вклады в валюте в Беларуси сегодня составляют около 3,5% годовых.