Модернизация и развитие «Могилевхимволокно»: Александр Лукашенко встретился с главой группы компаний «Ипс Групп» из Германии

Новости Беларуси. Президент Беларуси встретился с представителем немецкого бизнеса. Во дворце Независимости обсуждался совместный инвестиционный проект по модернизации и развитии предприятия «Могилевхимволокно».

Заинтересованность в этом высказала компания «Ипс Груп». Она объединяет 9 филиалов на территории Германии и входит в число 100 лучших немецких предприятий. Основная сфера деятельности – строительство промышленных установок в области нефтехимии, химии, фармацевтики и возобновляемой энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с большим удовольствием всегда идем на совместные проекты с представителями германского бизнеса. Я знаю вашу специализацию. И для нас она очень интересна, потому что мы имеем огромный объем переработки нефти и целый хвост нефтехимических производств. И для нас умения ваших инженеров, специалистов в этой сфере очень важны. Я знаю, что в ближайшее время вместе с нашей компанией вы, возможно, будете реализовать один из важнейших проектов, основанных на высоких технологиях. И ваше мнение я хотел бы прежде всего здесь услышать. Я недавно был на могилевском производственном объединении «Химволокно». У нас также там ряд вопросов. Мы поставили перед собой цель к 2020 году иметь совершенно другое предприятие, новое предприятие. Если бы мы с вами договорились вместе запрячься в эту телегу и вытащить этот воз, создать там самое современное производство по тому плану, который сегодня у нас имеется, я думаю, вы в теме, это было бы здорово, если бы вы к этому проекту подключились. Но учитывая, что вы инжиниринговая и консалтинговая компания, будем исходить из того, какой продукт мы будем производить на тех или иных предприятиях, насколько он будет востребован на рынках. Этот вопрос должен быть самым главным в нашем сотрудничестве. И должны мне четко сказать, что это надо делать, спрос будет, а это ни в коем случае не надо делать.

Йенс Хенкель, управляющий «ИПС Инжиниринг консалтинг», глава группы компаний «Ипс Групп»:

Я хорошо знаю практически все предприятия химической отрасли Беларуси. Они находятся в прекрасном состоянии, все ухожено. Я слышал вашу речь в Могилеве и уверен, что сейчас самый подходящий момент, чтобы принимать стратегические решения по вводу новых технологий и производству конкурентоспособной продукции.

Германия входит в пятерку наиболее крупных инвесторов в белорусскую экономику. Только за прошлый год привлечено инвестиций на сумму почти в 100 миллионов долларов. Среди наиболее значимых проектов – строительство дрожжевого завода в Слуцке и уникального предприятия металлообработки в Витебской области.