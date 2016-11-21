Из убыточного – в прибыльные: для каждого проблемного сельхозпредприятия разработают дорожную карту

Новости Беларуси. Единого решения для всех проблемных сельскохозяйственных предприятий нет. Для каждого будет разработана своя дорожная карта. В Кобрине 21 ноября говорили о финансовом оздоровлении организаций агропромышленного комплекса страны. Стать прибыльным из убыточного – задача не из простых. Здесь необходим индивидуальный подход. И каким он будет в каждом случае, решится уже до конца нынешнего года, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Здесь нужны не столько вложения, не столько инвестиции, хотя это тоже требуется, но здесь больше, наверно, отношение к делу, желание, подбор кадров, работа в современных условиях – вот что требуется от предприятий, которые явно пока не догоняют, не соответствуют тем возможностям, тем потребностям, которые предъявляются к тому, что человек, приходя на работу, должен получать надлежащее вознаграждение и за свой труд, и получать удовлетворение от работы.