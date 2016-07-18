Комбайнеры-тысячники появились в Гомельской области: 1 400 тонн зерна и 100 часов работы

Новости Беларуси. Плохая погода не стала помехой для аграриев. В Беларуси появился первый экипаж комбайнеров, который намолотил более тысячи тонн зерна.

Для этого в агрокомбинате «Холмеч» Речицкого района - Ивану Вырвичу и Олегу Хвосту понадобилось 100 часов упорной работы.

Урожайность убранных ими полей приближается к 55 центнерам с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, в Гомельской области уже обмолочена четверть площадей. В прошлом году на эту же дату было убрано в два раза меньше.