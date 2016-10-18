Новости экономики за 18.10.2016

Новости Беларуси. Правительство расширило доступ к безналичным субсидиям на оплату услуг ЖКХ. Рассчитать объем безвозмездной помощи в расчёте за жировку теперь может ваш жилищный кооператив или товарищество собственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДОСТУП К СУБСИДИЯМ

Ранее граждане, проживающие в домах, которые не были в ведении ЖЭСов, по сути, не могли претендовать на государственные дотации. Теперь воспользоваться правом можно, обратившись в свое товарищество или кооператив.

Напоминаем, что государство с 1 октября компенсирует

затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг, превышающие 20% от совокупного дохода семьи в городе и 15% – в сельской местности.

При начислении субсидий учитывается нормативное потребление жилищно-коммунальных услуг.

БОЙКОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

На место Червенского рынка прописался новый инвестор.

Право застроить пустующий 5 лет участок продали на аукционе за 1 миллион 400 тысяч рублей.

Впрочем, кто выложил столь существенную сумму, общественности не сообщили. Известно лишь, что компания является резидентом Беларуси, однако возводить здания будет за счет иностранных инвестиций.

На месте бывшего рынка планируют построить торгово-развлекательный комплекс.

По предварительным подсчетом, процесс займет не менее 4 лет.

ОСТОРОЖНО, БАНКОМАТ

Белорусам при обналичивании денег в европейских банкоматах стоит быть осторожнее. Спецслужбы ЕС отмечают увеличение физических и кибератак на машины по выдаче денег.

В 2016 рост преступлений превысил 80%. Всего за полгода было совершено без малого 11 тысяч «компьютерных» нападений.

ЧИСТЫЕ СТЕКЛА

Самый популярный товар среди белорусских автомобилистов на ближайшие 4-5 месяцев – стеклоомыватель, в народе «незамерзайка». Как обычно, в продаже два варианта – концентрат с рекомендуемыми пропорциями разведения и уже готовая жидкость.

Средняя стоимость за литр концентрата в 2016 году – 7,5 рублей.

Чтобы не застыл при -15ºС, рекомендуют разводить 1 к 5.

Аналогичный объем готовой «незамерзайки» белорусского производства обойдется в 10 рублей.

Белорусский рубль 18 октября продолжил укрепление к корзине валют на фоне снижения стоимости доллара и евро.

Американец подешевел более чем на полкопейки. На среду его курс составит 1,92 рубля.

Евро также потерял, но не столь существенно.

Завтра по Нацбанку – 2,11.

Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских.