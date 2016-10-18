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Беларусь и Татарстан подписали план по развитию взаимодействия на 2017-2020 годы

18 октября 2016 13:32
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Новости Беларуси. Выгодным для Беларуси и Татарстана может стать сотрудничество в сфере станкостроения. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с Рустамом Миннихановым.

В скором времени в Татарстане начнется масштабная модернизация авиационного завода и некоторых других машиностроительных предприятий. Поэтому зарубежные гости решительно настроены на взаимодействие с белорусами в этой отрасли.

18 октября стороны подписали план по развитию взаимодействия на 2017-2020 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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