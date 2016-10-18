Беларусь и Татарстан подписали план по развитию взаимодействия на 2017-2020 годы

Новости Беларуси. Выгодным для Беларуси и Татарстана может стать сотрудничество в сфере станкостроения. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с Рустамом Миннихановым.

В скором времени в Татарстане начнется масштабная модернизация авиационного завода и некоторых других машиностроительных предприятий. Поэтому зарубежные гости решительно настроены на взаимодействие с белорусами в этой отрасли.

18 октября стороны подписали план по развитию взаимодействия на 2017-2020 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.