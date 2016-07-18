Новости экономики за 18.07.2016

Новости Беларуси. Отчисления в Фонд социальной защиты населения по желанию, меньше отчетов и издержек. Какие еще новшества предусматривает новая стратегия развития малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ

Такими условиями можно решить проблему снижения числа ИП. Стратегия разрабатывается на 15 лет вперед. На карандаше и зарубежный опыт. Скоро в стране будет в два раза больше бизнес-инкубаторов. Их откроют в малых городах и даже в сельской местности. В общем, ставка на доступность. Напомню, сейчас труд частников обеспечивает больше половины ВВП страны.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Если посмотреть, к примеру, по индивидуальному предпринимательству, то, действительно, их количество сократилось. Но мы видим другую динамику, на наш взгляд, уже достаточно положительную – это увеличение количества наёмных работников

ДАЕШЬ КРЕДИТ

Белорусы смогут брать кредиты в России и Казахстане. Страны ЕАЭС взялись за амбициозный проект. Для того, чтобы обеспечить новые возможности, надо наладить обмен выписками из бюро кредитных историй. Это поможет и проверить заемщика, и взыскать кредит в случае неуплаты. Из-за сложностей с такими процедурами сейчас российские банки очень неохотно кредитуют нерезидентов. Но очевидно, финансовым рынкам стран ЕАЭС пошел бы на пользу рост числа заемщиков за счет иностранцев.

МНОГОТОННЫЙ КОШЕЛЕК

Золотой запас Беларуси за полгода вырос на 100 килограммов. И теперь составляет 38,2 тонны. Причем, тенденция последних трех лет говорит о стабильном росте запаса золотых слитков в хранилище Нацбанка. В 2014 привес составил ровно полторы тонны. В 2013 и 2012 годах — и того больше.

ЭКОНОМНАЯ СТРОЙКА

Брестские ученые презентовали очень дешевую, простую и экологически чистую технологию возведения жилья. Дома предлагают строить из отходов льнопроизводства. Жилище из такого материала сопоставимо по качеству с кирпичными и деревянными аналогами. А вот цена вопроса — явно в пользу новинки. Одна тонна костры льна на белорусском заводе стоит около десяти рублей. Конечно, «льняной» стройматериал не заменит промышленный кирпич, но хорош для индивидуальных, причем, более дешевых заказов.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Доллар и евро продолжают дешеветь и на этой неделе. Американская валюта упала в цене на 4 пункта, европейская — на 182. А вот российский рубль немного подорожал.