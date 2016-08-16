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Беларусь и Китай обсуждают возможность развития стратегического партнерства

16 августа 2016 06:05
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай обсуждают возможность развития стратегического партнерства. О взаимных интересах 16 августа пойдет речь во время встречи белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В эти дни с визитом в КНР находится делегация нашей страны во главе с министром экономики.

Потенциал взаимного интереса велик. Это инвестиционная и финансовая сферы, производство и кооперация, расширение взаимной торговли, реализация основных бизнес проектов. В частности, упрочить экономический фундамент стороны намерены за счет оптимизации правовой среды совместного индустриального парка, повышения его инвестиционной привлекательности и продвижения строительства объектов инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай

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