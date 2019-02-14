Airbus прекращает производство знаменитого пассажирского самолёта А380

Новости Беларуси. Последние поставки крупнейшего серийного авиалайнера в мире завершатся к 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В компании уточняют, что оснований для поддержания производства больше нет по причине отсутствия спроса. Впрочем, совсем уж попрощаться с гигантом не получится. А380 будут подниматься в воздух еще много лет, а значит, Airbus все это время будет оказывать полную техническую поддержку по их обслуживанию.