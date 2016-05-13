Новости экономики за 13.05.2016

Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается замедление роста цен. Например, увеличение стоимости продуктов питания в апреле не превысило и одного процента. Дает ли такое положение дел основания на попадание в годовой прогноз инфляции, как это повлияет на социальные выплаты, знает экономический оьозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЗ ИНДЕКСАЦИИ

Минторг отмечает замедление роста цен. С начала года увеличение стоимости товаров не превысило 5-ти процентов, что является хорошим показателем и не выходит за рамки прогнозов. Подобное изменение индекса потребительских цен позволило сохранить уровень минимальной заработной платы – сейчас это 2 миллиона 300 тысяч рублей – и не проводить индексацию социальных выплат за апрель.

ДЛИННЫЙ РУБЛЬ

Белорусские банки отмечают рост рублевых депозитов. За месяц общий размер вкладов в национальной валюте вырос на 300 миллиардов. Аналитики связывают тенденцию с укреплением рубля относительно корзины валют. Взимание налога с коротких депозитов (до 1 года), не сказались на финансовых планах держателей. Напомним, максимальная доходность по рублевым вкладам сегодня достигает 27% годовых.

НА ЗДОРОВЬЕ

Экспорт услуг белорусских здравниц вырос на треть. В первом квартале каникулы в наших санаториях выкупили более 43 тысяч иностранцев. В целом же загрузка на летний сезон уже превысила 70%. Скорость заполняемости чуть меньше, чем в прошлом году, и это на руку тем, кто еще не определился с отдыхом. Общий номерной фонд санаториев страны позволяет за год принять порядка одного 1 млн 300 тысяч туристов.

TAX FREE

Польша увеличивает чек для оформления Tax Free. С 1 июня, чтобы получить возврат НДС, необходимо купить товаров на сумму более 300 злотых – это порядка 77-ми долларов. Ранее для оформления Tax Free достаточно было потратить 200 злотых. Для сравнения, в соседней Литве, чтобы получить возврат налога на добавленную стоимость, достаточно сделать покупки на 55 евро, то есть меньше, чем в Польше.

КУРСЫ ВАЛЮТ

Торги на валютно-фондовой бирже завершились укреплением белорусского рубля к корзине валют на одну десятую процента. Доллар укрепился на 32 рубля. Американская валюта по Нацбанку на ближайшие 3 дня – 19 266. Евро продолжил снижение и потерял 128 пунктов. Курс по понедельник – 21 845. Российский рубль укрепился, официально – 296,61. В коммерческих банках продается от 297-ми.