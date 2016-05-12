Визы, авиасообщение и 13 соглашений о сотрудничестве: о чём договорились на бизнес-форуме в Дели

Новости Беларуси. В Дели сегодня прошел белорусско-индийский бизнес-форум, который собрал несколько десятков отечественных компаний. Участие в нем приняла и наша парламентская делегация во главе со спикером верхней палаты Парламента, которая в эти дни находится с визитом в Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форуме собрались руководители как госпредприятий, так и представители частного бизнеса. И сегодня предварительные договоренности деловые круги закрепили конкретными проектами.

На площадке форума подписаны 13 соглашений о сотрудничестве. Так представители крупнейших белорусских предприятий: МАЗа, МТЗ, БелАЗа, «Могилёвхимволокно», Оршанского льнокомбината заключили контракты с индийскими компаниями.

В целом, Беларусь настроена на перезагрузку отношений с Индией. Одна из тем сегодняшнего делового разговора — упрощение предоставления виз для бизнеса, также стороны изучают возможность прямого авиасообщения между столицами двух стран.

Беларусь готова работать с Индией по всем направлениям. Одно из них -- организация в индийских городах троллейбусного движения.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Был живой разговор. Именно и новые предложения, и ещё, я думаю, те переговоры, B2B, которые будут эти два дня, я думаю, принесут и новые результаты. Впервые, наверное, сейчас это и поставка алкогольной продукции в Индию нашей – подписан коммерческий контракт сегодня на полмиллиона долларов. И я думаю, что ещё будут договорённости, которые только начинаются сегодня, мы их раньше не заявляли – для нашей деревообрабатывающей промышленности по поставкам этой продукции на индийский рынок

Владимир Нестеренко, генеральный директор РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:

Сегодня подписан большой для нашего предприятия контракт, трудный контракт на разовую поставку продукции Оршанского комбината на рынок Индии на сумму 1 миллион долларов. Я думаю, что это только начало, учитывая тот интерес, который был проявлен со стороны бизнесменов Индии. Мы видим свои перспективы.

Форум завершен, однако завтра представители бизнес-кругов Беларуси и Индии продолжат вести переговоры.

Уже после завершения официальной части мероприятия Михаил Мясникович заметил, что возможно, в вопросе международного сотрудничества Беларусь ставит слишком глобальные задачи, но при этом наша страна готова обсуждать и решать все возникающие у деловых кругов проблемы.

В том числе, в рамках белорусской инициативы по установлению между ЕАЭС и Индией режима свободной торговли.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сейчас создана и работает группа по подготовке договора о зоне свободной торговли между Индией и Евразийским Экономическим Союзом. Для индийских компаний может открыться уникальная возможность беспошлинной торговли на всём евразийском пространстве, и, в том числе, со странами Европы.