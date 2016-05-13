Новости Беларуси. Региональный форум стран-участниц проекта «Один пояс, один путь» пройдёт в Беларуси. Об этом договорились 13 мая премьер-министр нашей страны и заместитель министра коммерции Китая.

Отмечу, что только за первые три месяца нынешнего года товарооборот между странами составил более 500 миллионов долларов. Связывает Беларусь и Китай и ряд совместных проектов. Ключевой — создаваемый совместными усилиями партнеров индустриальный парк «Великий камень». Его уже не единожды называли жемчужиной экономического пояса Шелкового пути. Новые возможности для двух стран появиться и благодаря межрегиональному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

По-прежнему рассчитываем на четкий сигнал и оперативную инициативу с китайской стороны, в особенности по увеличению проектов с участием прямых инвестиций и крупных высокотехнологичных китайских компаний с мировым именем. Правительство Беларуси готово обеспечивать максимально удобные условия для практической реализации всех двусторонних проектов, а также для наполнения наших торгово-экономических отношений конкретным содержанием.