Новости экономики за 09.12.2020

Новости Беларуси. Какие перспективы для отечественных производителей открывает участие в крупнейшей мировой выставке продуктов питания и почему египетские компании получат возможность покупать белорусские пиломатериалы в неограниченных объемах и без посредников? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. БЕЛОРУССКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БУДУТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ В ЕГИПЕТ ЧЕРЕЗ БИРЖЕВУЮ ПЛОЩАДКУ Белорусские пиломатериалы будут экспортироваться в Египет через биржевую площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит египетским компаниям в неограниченных объемах и без посредников закупать продукцию деревообработки непосредственно у производителей, в то время как белорусские экспортеры смогут выйти на перспективный рынок Египта, ежегодно потребляющий около 5 млн кубометров пиломатериалов. Белорусские продукты питания будут представлены на выставке в ОАЭ Сейчас практически весь импорт пилопродукции в Египет организован через посредников и цены порой завышены. Желание зарубежных партнеров работать с белорусскими деревообработчиками напрямую, используя возможности биржевой площадки, логично и очевидно. Они сразу получают доступ к сотням деревообрабатывающих предприятий, готовых поставлять нужный товар на приемлемых условиях. БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ АФРИКАНСКИМ СТРАНАМ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ, АПК И В МАШИНОСТРОЕНИИ В 2020 году белорусские продукты появились на новых рынках африканских стран. Беларусь инициирует сотрудничество в сфере услуг, агропромышленном комплексе и в машиностроении. В Египте уже есть сборочное производство белорусской техники, с целым рядом других стран также идет обсуждение перспектив. В вопросах производства продуктов питания, аграрных технологий мы готовы предложить полный пакет услуг партнерам из Африки.

Что касается еще одного направления сотрудничества, это, по мнению главы Белорусской торгово-промышленной палаты, сфера услуг, а именно образование, медицина, IТ-технологии. ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ АВИАКОМПАНИЙ МИРА УВОЛИТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ СОТРУДНИКОВ Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников. Более 20 тысяч – за рубежом. Оптимизации достигнут за счет сокращения рабочего времени, добровольных увольнений или сокращений на предприятии. Кроме того, сотрудники компании должны будут согласиться на снижение заработной платы.