Беларусь поставит в Узбекистан карьерную технику на 59 миллионов долларов

Новости Беларуси. Первая сделка нового формата кооперации России и Беларуси. Инвестиционный банк Российской Федерации профинансирует поставки техники БелАЗ в Узбекистан на 59 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карьерные самосвалы поставят для одного из крупнейших предприятий по добыче меди, золота и серебра в Центральной Азии. Доля российской составляющей в себестоимости поставляемой продукции более 30 %. Кредит на пять лет, процентная ставка будет субсидироваться из белорусского бюджета. Буквально на днях четыре карьерных 240-тонных самосвала БелАЗ пополнили парк горного транспорта ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината. Самосвалы изготовлены по индивидуальным техническим требованиям компаний-потребителей и для удобства операторов оснащены полезными девайсами.