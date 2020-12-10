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Беларусь поставит в Узбекистан карьерную технику на 59 миллионов долларов

10 декабря 2020 16:16
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Новости Беларуси. Первая сделка нового формата кооперации России и Беларуси. Инвестиционный банк Российской Федерации профинансирует поставки техники БелАЗ в Узбекистан на 59 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь поставит в Узбекистан карьерную технику на 59 миллионов долларов-1

Карьерные самосвалы поставят для одного из крупнейших предприятий по добыче меди, золота и серебра в Центральной Азии. Доля российской составляющей в себестоимости поставляемой продукции более 30 %. Кредит на пять лет, процентная ставка будет субсидироваться из белорусского бюджета. Буквально на днях четыре карьерных 240-тонных самосвала БелАЗ пополнили парк горного транспорта ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината. Самосвалы изготовлены по индивидуальным техническим требованиям компаний-потребителей и для удобства операторов оснащены полезными девайсами.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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