Новости экономики за 10.08.2016

Новости Беларуси. Банкоматы одного из коммерческих банков отключили из-за хакерской атаки. Все устройства пришлось вывести из пользования. Подробности рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗЛОМА

Стало известно, что хакеры атаковали банковскую систему именно с целью хищения наличных денег. В ближайшее время банк планирует поэтапно вернуть к работе все устройства. Об инциденте проинформированы правоохранители. Пока же банк принял решение о не брать до 30 августа комиссию за снятие наличных в банкоматах всех остальных белорусских партнеров. Всего в Беларуси пострадавший финансовый институт отключил 110 устройств в 16 городах.

ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ

20 миллионов долларов на поддержку малого бизнеса. Европейский банк реконструкции и развития выделил белорусским коллегам синдицированный кредит. Инвесторами стали несколько финансовых институтов из Германии и Голландии. Глава представительства банка в нашей стране назвал подписание договора прорывом, так как стороны перешли от слов к действиям. Подобные сделки демонстрируют реальный интерес частного бизнеса в инвестировании в экономику Беларуси.

НОВЫЙ КОДЕКС

Последние штрихи в новый налоговый кодекс. Бизнесмены, прокуроры и налоговые инспекторы собрались за одним столом. Впервые совершенствование законодательства в сфере налогообложения обсудили в столь широком составе. Сейчас обновления в Налоговый кодекс вносятся ежегодно, правда, в 2017-ом радикальных перемен не ожидается. К слову, сама сфера за последнее время претерпела положительные изменения: в рейтинге Всемирного банка по индикатору «налогообложение» Беларусь поднялась сразу на 47 пунктов.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Буквально финишные штрихи дорабатываются, для того, чтобы парламент смог принять Налоговый кодекс заблаговременно для того, чтобы субъекты хозяйствования могли изучить те изменения, которые предполагаются. И с начала 2017 года приступить к работе.

ПИН-АУТ

Работа инфокиосков и услуги Интернет-банкинга в ночь на 11-е августа могут быть нестабильными. Крупнейший банк страны предупреждает о вероятных сбоях. Профилактические работы будут вестись с двух часов ночи до семи утра четверга. Выполнение дистанционных операций со своим личным счетом лучше проводить за этими временными рамками.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Курс доллара немного снизился – на 6 пунктов, серьезнее сдал позиции российский рубль. А вот евро на этот раз подорожал больше, чем на одну копейку.