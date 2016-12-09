Новости экономики за 09.12.2016

Новости Беларуси. Государство поощрит за трудоустройство. Белорусам гарантируют однократную выплату, если они готовы переехать и работать на предложенной вакансии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЫЕЗДНОЕ ПОСОБИЕ

Более 1200 рублей за смену прописки и трудоустройство.

Минтруда сделало официальным безработным выгодное предложение. Если человек соглашается сменить место жительства и там занять свободную вакансию, то он получит от государства 7 бюджетов прожиточного минимума. Если безработный переезжает из крупного города в малый или в сельскую местность, дополнительный бонус составит еще порядка 350 рублей.

ЛЬГОТЫ ПО УПРОЩЕНКЕ

Упрощенную систему налогообложения сможет применять больше бизнесменов. Профильное министерство анонсирует изменение критериев по выручке.

С 2017 года ее предельный размер увеличат со 150 до 168 тысяч 900 рублей.

Проще говоря, если ранее выручка по итогам 4 кварталов превышала 150 тысяч, то предприниматели не имели права на упрощенку, что усложняло процесс расчетов налоговой базы. Также в ведомстве сообщили, что

в 2017 году налоговая нагрузка на экономику, в том числе на обычных белорусов, не увеличится.

ПАССИВНЫЙ ДОХОД

228 рублей в год пассивного дохода. Столько можно заработать, разместив 1000 рублей в виде вклада в национальной валюте по самой выгодной на сегодня ставке.

20,5% процентов годовых. Такие депозиты носят безотзывный характер,

то есть снять деньги со счета до истечения срока договора нельзя. Также гарантируя подобную маржу, банки принимают вклады без возможности пополнения.

Белорусский рубль накануне уикэнда укрепился относительно корзины валют. Американский доллар подешевел незначительно.

На понедельник его курс составит 1 рубль 97 копеек. Евро потерял почти 3 копейки. 12 декабря по Нацбанку – 2,09.

Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. За 100 российских в ближайшие выходные можно купить 3 рубля и 12 копеек белорусских.