Прямой эфир

Сокращение затрат в организациях: правительство приступило к разработке тарифов на ЖКУ на 2017 год

09 декабря 2016 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство Беларуси приступило к разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год. Главный принцип при расчете плановых цен остается прежним – сокращение затрат в организациях ЖКХ при максимальной эффективности, что в свою очередь отразится на тарифах в сторону уменьшения. Такие задачи поставлены облисполкомам и Минскому горисполкому.

Ранее вице-премьер Анатолий Калинин сообщил, что с 1 января тарифы на ЖКУ будут повышены на 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

Другие новости рубрики

Все новости
Кредиты на строительство жилья под 12% годовых: срок возврата — 15 лет
08 декабря 2016 15:46

Кредиты на строительство жилья под 12% годовых: срок возврата — 15 лет

Новости экономики за 08.12.2016
08 декабря 2016 15:09

Новости экономики за 08.12.2016

Беларусь внесла авансовый платеж за российский газ
08 декабря 2016 14:06

Беларусь внесла авансовый платеж за российский газ