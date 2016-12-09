Сокращение затрат в организациях: правительство приступило к разработке тарифов на ЖКУ на 2017 год

Новости Беларуси. Правительство Беларуси приступило к разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год. Главный принцип при расчете плановых цен остается прежним – сокращение затрат в организациях ЖКХ при максимальной эффективности, что в свою очередь отразится на тарифах в сторону уменьшения. Такие задачи поставлены облисполкомам и Минскому горисполкому.

Ранее вице-премьер Анатолий Калинин сообщил, что с 1 января тарифы на ЖКУ будут повышены на 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.