Новости экономики за 08.12.2016

Новости Беларуси. Жилищный вопрос на льготных условиях.

В Беларуси появилась возможность построить квартиру в кредит под 12% в рублях.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Господдержку оказывают нуждающимся в улучшении условий.

Срок пользования деньгами 15 лет.

При этом профинансировать возможно до 75% стоимости апартаментов. На эти цели в 2016 году выделено 20 миллионов рублей, около полутора из которых взяли взаймы только за первые сутки.

Исходя из калькуляции специалистов, для получения, например, 60 тысяч рублей, необходимо предоставить справку о совокупном ежемесячном доходе на сумму не менее 1900 рублей,

из которых выплачивать банку придется порядка 940 рублей.

ЗАКРЫТЫЙ ТЕРМИНАЛ

О сбоях в работе терминалов по всей стране предупреждает банковский процессинговый центр. Речь об устройствах, которыми пользуется торговля.

Часть из них некорректно обрабатывает запросы и не проводит операции.

Покупателям стоит заранее обратить внимание на варианты расчетов в кассе.

Что касается сети банкоматов и инфокиосков, данные устройства функционируют в штатном режиме.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Национальный стартап с иностранным капиталом.

Первый белорусский инвестиционный форум открылся в Минске.

Малый, средний и даже крупный бизнес напрямую презентует проекты инвесторам.

Ищут интересные предложения для вложения средств не только отечественные, но и зарубежные компании.

Самый большой резонанс вызвали бизнес-планы в сферах туризма и фармацевтики с объемом инвестиций от 5 миллионов долларов.

Наиболее активно интерес к белорусским идеям проявляли предприниматели из Турции и Норвегии.

Валерий Чернышов, директор по инновационнрму развитию производственного предприятия:

Цель нашего присутствия на форуме – это привлечь дополнительные инфестиции для обеспечения выхода на зарубежные рынки. При наличии инвестиций мы можем выйти на рынок сразу четырёх стран, о чем уже достигнуты определённые договоренности.

Белорусский рубль 8 декабря укрепился относительно доллара.

Американская валюта подешевела почти на полкопейки. На 9 декабря ее курс составит 1 рубль, 97 копеек. Евро набрал аналогичную цифру. На 9 декабря по Нацбанку – 2,13. Российская валюта заметно укрепилась. За 100 российских можно купить 3 рубля и 11 копеек белорусских, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.