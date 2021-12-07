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Экспорт в ЕС увеличился на 42%. Сколько в 2021-м Беларусь продала продовольственных товаров и сельхозсырья?

07 декабря 2021 18:43
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Новости Беларуси. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы наторговали практически на 5,5 миллиардов долларов. В 2021 году белорусские предприятия поставляли продукцию в 106 стран. Причем во все регионы с большим оборотом.  

Экспорт в ЕС увеличился на 42%. Сколько в 2021-м Беларусь продала продовольственных товаров и сельхозсырья?-1

К примеру, экспорт в страны Евросоюза увеличился почти на 42 %, Америки и Карибского бассейна – на 56,5 %, а в Китай – на 33 %. А если конкретнее о позициях, то продажи молочных продуктов за рубеж выросли почти на 9 %, говядины – на 16,5 %, колбасных изделий – на 34 %. Лидер – рапсовое масло – на 79 %.  

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# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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