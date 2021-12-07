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Больше, чем в России. В Беларуси наибольший рост промышленного производства в ЕАЭС

07 декабря 2021 18:44
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Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается наибольший рост промышленного производства среди всех стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Больше, чем в России. В Беларуси наибольший рост промышленного производства в ЕАЭС-1

Показатели в целом увеличились во всех государствах ЕАЭС. Но для сравнения: в нашей стране – на 7 %, на втором месте Россия – 5 %, далее идет Казахстан – почти на 3 %. В наибольшем плюсе сферы водоснабжения, канализационных систем, контроля над сбором и распределением отходов – рост почти на 17 %.  

Больше новостей экономики за 7 декабря читайте здесь.  

# ЕАЭС # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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