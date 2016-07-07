Новости экономики за 07.07.2016

Новости Беларуси. Копилка пополнена. Золотовалютные резервы страны в июне увеличились на 42,5 миллиона долларов. За счет чего пополняется главный кошелек?

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Золотовалютный резерв сейчас составляют 4 миллиарда 314 миллионов. Причем, цифра растет пятый месяц подряд. Этому способствуют поступления от продажи облигаций, взимания экспортных пошлин и покупка Нацбанком иностранной валюты. К слову, золото в последнее время в цене и на международном рынке драгоценных металлов. С начала года золотовалютные резервы Беларуси выросли более чем на 3%.

КОММУНАЛЬНЫЙ ДУБЛЬ

Июньские жировки придут белорусам в новых и старых деньгах. В документе только тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут указаны в неденоминированных рублях. Остальные цифры пропишут в двойном формате. Это сделано для того, чтобы людям было проще разобраться в извещении. Последующие жировки до конца года будут рассчитаны в новых деньгах. Но итоговая цифра будет отражаться также в двух вариантах.

РАБОЧАЯ СМЕНА

Больше 11 тысяч подростков провели первую смену в лагерях труда и отдыха. С целью такой полезной занятости в стране было открыто 714 центров. Большинство — с дневным пребыванием. Подростки трудятся на благоустройстве территорий, ремонтируют учебные кабинеты. Популярностью пользуется фасовка товаров и изготовление сувениров. В среднем, за две недели таким образом можно заработать около 150 деноминированных рублей.

ПАРАД ВАКАНСИЙ

Белорусский рынок труда продолжает рост. Работодатели заявляют о наличии почти 35 тысяч свободных рабочих мест. За счет создания новых предприятий только за несколько месяцев было трудоустроено более 9 тысяч человек, а с помощью расширения уже действующих производств – 6 тысяч. Создание рабочих мест находится на особом контроле правительства. Напомню, за ближайшие пять лет в стране планируют создать четверть миллиона рабочих мест.

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня прошли очередные торги. Доллар стал дешевле почти на 38 пунктов, евро тоже немного сдал позиции. А вот российский рубль на фоне роста цен на нефть заметно окреп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.