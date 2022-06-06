Новости экономики за 06.06.2022

Об этом расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откуда приплывет в Беларусь рыба от новых поставщиков, как будет работать «параллельный импорт» и кто сможет ввозить оригинальный товар, а также как отразится ослабление доллара на стоимости нефти?

ДОГОВОРЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БУДУТ ЗАКЛЮЧАТЬ БЕЗ КОНКУРСА

Не отставать от современных тенденций, сохранить конкурентоспособность экспортеров и перевозчиков. Теперь компании смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур госзакупок. Это позволит ускорить транспортно-логистические процессы, а также выбирать отечественного перевозчика напрямую.

Раньше заводы обязаны были проводить закупки на год вперед. Перевозчик-победитель работал по фиксированной ставке. Поскольку по условиям госзакупки цену изменить невозможно, заказчики страдали от того, что участники тендеров существенно завышали ставку. Инициатива правительства направлена на то, чтобы дать больше гибкости предприятиям, которые обязаны проводить госзакупку на логистические услуги.