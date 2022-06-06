Новости экономики за 06.06.2022
Откуда приплывет в Беларусь рыба от новых поставщиков, как будет работать «параллельный импорт» и кто сможет ввозить оригинальный товар, а также как отразится ослабление доллара на стоимости нефти?
Об этом расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДОГОВОРЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БУДУТ ЗАКЛЮЧАТЬ БЕЗ КОНКУРСА
Не отставать от современных тенденций, сохранить конкурентоспособность экспортеров и перевозчиков. Теперь компании смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур госзакупок. Это позволит ускорить транспортно-логистические процессы, а также выбирать отечественного перевозчика напрямую.
Раньше заводы обязаны были проводить закупки на год вперед. Перевозчик-победитель работал по фиксированной ставке. Поскольку по условиям госзакупки цену изменить невозможно, заказчики страдали от того, что участники тендеров существенно завышали ставку. Инициатива правительства направлена на то, чтобы дать больше гибкости предприятиям, которые обязаны проводить госзакупку на логистические услуги.
В Беларуси легализуют «параллельный импорт». Что это такое и как поможет избежать дефицита? Читайте здесь.
НА БУТБ РАСТЕТ СПРОС НА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТОВАРЫ
На площадке импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи за неделю работы совершено 720 сделок на без малого 5,5 миллиона рублей. Ежедневно туда поступает свыше 300 новых заявок на покупку и продажу, перечень импортозамещающей продукции расширяется. Большой ассортимент положительно влияет на активность участников торгов. Зарегистрирована первая транзитная сделка, совершенная резидентами России. Это говорит о том, что биржевая электронная платформа служит не только каналом для реализации и приобретения импортозамещающих товаров, но и инструментом страхования внешнеторговых рисков.
НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ НА ФОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ДОЛЛАРА И ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и после повышения цен Саудовской Аравией. Низкий курс американской валюты поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть, которые в этом случае становятся более доступными для инвесторов, владеющих другой валютой. С началом летнего сезона спрос на нефть увеличивается на фоне высокого уровня потребления и восстановления производств после пандемии.
Раньше возили из Норвегии. Кто теперь будет поставлять белорусам рыбу и морепродукты? Читайте здесь.