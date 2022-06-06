Раньше возили из Норвегии. Кто теперь будет поставлять белорусам рыбу и морепродукты?

Новости Беларуси. Беларусь ищет новых поставщиков рыбы и морепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше продукцию импортировали из Норвегии. Теперь идут активные переговоры с Приморским и Хабаровским краями, другими областями на поставки продукции российского производства.

Местные переработчики красной рыбы с 2014 года накопили компетенции для работы с размороженным чилийским лососем. Кроме того, в качестве сырья используется дикая красная рыба с Дальнего Востока, лосось с ферм в Мурманске и форель из Карелии. К слову, чилийский лосось находится на пике исторических мировых цен. Только по итогам второго квартала цена выросла на треть.