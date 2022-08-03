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С начала лета рынок легковых автомобилей в Беларуси начал восстанавливаться

03 августа 2022 15:57
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Новости Беларуси. С начала лета рынок легковых автомобилей в стране начал восстанавливаться. Автодилеры продали почти в 2,5 раза больше новых машин, чем в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала лета рынок легковых автомобилей в Беларуси начал восстанавливаться-1

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в первой половине 2022 года автодилеры, входящие в ассоциацию, реализовали без малого 12 тысяч автомобилей. Больше всего в июне было продано автомобилей белорусского производства Geely, цены на которые упали после проверки Комитетом госконтроля. Второе место сумели занять автомобили российского производства Lada за счет распродажи их остатков у дилеров. На третьем месте оказался бренд Kia.

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# Автомобили # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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